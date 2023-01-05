الوادي..حجز 47760 قرص مهلوس مخبأ داخل سيارة اسعاف لنقل الجنائز
بقلم عبد العالي رحومة
حجز عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي في عملية نوعية ، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.
وجاءت العملية استغلالا لمعلومات مسندة بعمل ميداني و إستعلاماتي محكم حول عزم شخصين نقل كمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة إسعاف خاصة تستعمل في نقل الجنائز.
ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفهما وحجز 47760 كبسولة من المؤثرات العقلية.
وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة.
رابط دائم : https://nhar.tv/mD3ve