الوادي.. حجز 52800 قرص “صاروخ” وتوقيف سائق

تمكن أفراد الدرك الوطني، في الساعات المنقضية، من حجز كمية كبيرة ومعتبرة، من الأقراص المهلوسة “الصاروخ”. أين كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة.

كما أشار بيان الهيئة النظامية، إلى أن العملية جاءت بعد استغلال معلومات مفادها محاولة تمرير شحنة معتبرة من الأقراص المهلوسة “الصاروخ”. أين تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة ووضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 48 الرابط بين ولايتي الوادي والمغير.

وبعد رصد المركبة المشتبه فيها وتفتيشها عثر على متنها على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة. تقدر بـ 52800 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ملغ، مموهة ومخبأة بإحكام داخل المركبة.

كما أسفرت العملية، إلى حجز المركبة المستعملة في التهريب وتوقيف سائقها. الذي سيتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.

وزارة الدفاع: إتلاف قرابة 5 أطنان “كيف” وأزيد من 8 ملايين “قرص مهلوس” بوادي سلي بالشلف

تم اليوم 25 سبتمبر 2023 بوادي سلي بولاية الشلف بالناحية العسكرية الأولى وبحضور السلطات المدنية والأمنية المحلية والجهوية، تنظيم عملية وطنية لإتلاف هذه السموم وحرقها. وذلك بعد أن تم تجميع كل المخدرات التي تم حجزها على المستوى الوطني.

كما يأتي هذا عملا بالقوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها وعلى غرار عدة عمليات أخرى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه العملية التي تمت تحت إشراف اللجنة المختصة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية والتي يترأسها ممثل السلطة القضائية المختص إقليميا، عرفت إتلاف وحرق ما يقدر بـ 4 أطنان و 840.371 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج. 8 ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف ومائتان وواحد وستون قرصا مهلوسا. 56 كيلوغرام و903 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين+هيرويين).

ووفقا للمصدر ذاته، فإن الكميات التي تم حجزها عبر كامل التراب الوطني من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي. الدرك الوطني، الأمن الوطني وكذا مصالح الجمارك الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية إتلاف هذه المخدرات تمت باحترام شروط السلامة. ومراعاة حماية البيئة وبالتقيد بالأطر والآليات التطبيقية لهذه العملية. حيث تم وزن وجرد كل المحجوزات وختمها من طرف مصالح الضبطية القضائية ممثلة في الدرك الوطني والشرطة. وكذلك السلطات القضائية. لتتم عملية نقلها ومرافقتها إلى القيادات الجهوية. ومنها إلى ولاية الشلف مكان تنفيذ عملية الإتلاف أين تم فتح الأختام وجرد المحجوزات بحضور مختلف المصالح الأمنية تحت إشراف السلطات القضائية وإتلاف هذه المخدرات وفقا للتقنيات والمعايير القانونية.