الوادي.. حجز 666 عجلة مطاطية موجهة للمضاربة

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة بأمن ولاية الوادي، من حجز 666 عجلة مطاطية موجهة للمضاربة، وتوقيف المتورط في القضية.

العملية جاءت عقب استغلال فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية معلومات تفيد باستغلال أحد الأشخاص مستودعًا خاصًا لتخزين كمية معتبرة من العجلات المطاطية الموجهة للمضاربة.

وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن نيابة الجمهورية بدائرة الاختصاص، تم تفتيش المستودع الذي ضبطت بداخله كمية معتبرة من العجلات المطاطية أجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام، خاصة بآليات الأشغال، الشاحنات، ومركبات آخرى نفعية وسياحية.

كما تبين أن المستودع غير مصرح به والبضاعة غير مفوترة.

العملية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه وحجز 48 عجلة خاصة بالآليات، 307 عجلات مطاطية خاصة بالشاحنات. و311 عجلة خاصة بمختلف المركبات السياحية.

فيما بلغت القيمة المالية للمحجوزات 13.526.000,00 دج

وتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي عن جرم المضاربة غير المشروعة.