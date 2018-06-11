الوادي.. حجز 8 قنطار من أوراق التبغ موجه للصناعة الشمة المقلدة 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الرقيبة، من توقيف شاحنة محملة بكمية جد معتبرة من أوراق التبغ بدون سند قانوني موجه لصناعة الشمة المقلدة.

العملية جاءت عقب استغلال معلومات عن قيام احد الأشخاص بنقل كمية جد معتبرة من أوراق مادة التبغ إلى أحد المدن المجاورة، ليتم وضع حاجز أمني ونقطة مراقبة مع رصد الشاحنة وتوقيفها، أين كانت عملية تفتيش الشاحنة إيجابية وتم العثور على متنها 800 كلغ من مادة أوراق التبغ.