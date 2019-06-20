الوادي : حرائر المغير يتكفلن بإطعام ونقل مترشحي البكالوريا الأحرار

بعد أن عرفت السنوات الماضية معاناة مترشحي البكالوريا في الإطعام والتنقل والقيلولة خاصة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

في مبادرة خيرية من حرائر المغير مجسدة في المنظمة الوطنية للاتحاد النسائي للمقاطعة الإدارية المغير بمساهمة ناس الخير من تجار متطوعين.

تم التكفل التام بمترشحي شهادة البكالوريا2019 الأحرار الوافدين من خارج مدينة المغير من الإطعام والنقل من المطعم بمدرسة عائشة أم المؤمنين المغير إلى مراكز الامتحان.

المبادرة لقيت استحسان وسط المترشحين، خاصة أنها قللت من معاناة التنقل والعودة والرجوع في الفترة منتصف اليوم. وجسدت روح التكافل بين أبناء الجهة الواحدة في تقليل الأعباء والمساهمة في رفع التحدي لنيل شهادة البكالوريا.