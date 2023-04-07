إعــــلانات
قناة النهار

الوادي: حريق مهول يلتهم المركز التجاري “سوف” وسط المدينة

بقلم قناة النهار
الوادي: حريق مهول يلتهم المركز التجاري “سوف” وسط المدينة
  • 149
  • 0

الوادي: حريق مهول يلتهم المركز التجاري “سوف” وسط المدينة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/je5JW
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر