الوادي.. حريق يأتي على 4 مركبات بحضيرة المحجوزات بقباضة الجمارك بالطالب العربي

نشب حريق مهول، اليوم الثلاثاء، على مستوى حضيرة السيارات بقباضة الجمارك بالطالب العربي الحدودية في ولاية الوادي.

الحريق نشب للمرة الثانية على التوالي في أقل من 48ساعة،اين نشب قبل يومين حريق في ذات المكان مخلفا احتراق مركبة.

وتدخل أعوان الجمارك بمساعدة الحماية المدنية من إطفاء دون أي خسائر كبيرة أخرى.

فيما نشب منتصف اليوم حريق ثاني كان أكبر وأسفر على حرق ثلاث مركبات. فيما تدخل أعوان الحماية المدنية والجمارك.

وتم الاستعانة بمصالح بلدية لطالب العربي. وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث الذي لم يحدد بعد الأسباب الحقيقية وراءه.

فيما أكدت مصادر النهار ان تراكم الحرائق يعود لفعل فاعل.

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