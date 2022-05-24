الوادي.. حريق يأتي على 4 مركبات بحضيرة المحجوزات بقباضة الجمارك بالطالب العربي
نشب حريق مهول، اليوم الثلاثاء، على مستوى حضيرة السيارات بقباضة الجمارك بالطالب العربي الحدودية في ولاية الوادي.
الحريق نشب للمرة الثانية على التوالي في أقل من 48ساعة،اين نشب قبل يومين حريق في ذات المكان مخلفا احتراق مركبة.
وتدخل أعوان الجمارك بمساعدة الحماية المدنية من إطفاء دون أي خسائر كبيرة أخرى.
فيما نشب منتصف اليوم حريق ثاني كان أكبر وأسفر على حرق ثلاث مركبات. فيما تدخل أعوان الحماية المدنية والجمارك.
وتم الاستعانة بمصالح بلدية لطالب العربي. وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث الذي لم يحدد بعد الأسباب الحقيقية وراءه.
فيما أكدت مصادر النهار ان تراكم الحرائق يعود لفعل فاعل.
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تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي، من الإطاحة بشخصين ينشطان في نقل و بيع المخدرات.
وحسب بيان لمصالح الأمن بالوادي، فقد تمكنت أيضا من حجز 04 كلغ من المخدرات، وتوقيف مسبوقين قضائيا في العقد الثالث من العمر. حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ 04 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح. مخبأة بإحكام داخل مركبة مهيأة للبيع. إلى جانب حجز مركبتين كانتا تستعمل في نقل وبيع هذه السموم، بالإضافة كذلك إلى هواتف نقالة.
وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهما أمام الجهات القضائية.
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الوادي: الشرطة توقف شخصين وتحجز 4500 قرص مهلوس
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي. سابقا وفي عمليتين متفرقتين من وضع حد لنشاط مروجين للمؤثرات العقلية. وحجز كمية إجمالية قدرت بـ 4500 قرص.
وحسب بيان لأمن مصالح الوادي، فإن العملية الأولى قام بها عناصر المصلحة عقب إستغلال لمعلومات تفيد بحيازة شاب في العقد الثالث من العمر لمؤثرات عقلية، تقدر كميتها بـ 2700 قرص. ليتم وضع خطة أفضت إلى توقيفه. بالإضافة كذلك إلى وحجز الكميات المذكورة مخبأة بإحكام في مكان باحد الاحياء السكنية بعاصمة الولاية.
كما جاء في عملية أخرى وبعد استغلال لمعلومات مسندة بعمل ميداني، تمكنت ذات المصلحة من حجز 1800 قرص على متن مركبة سياحية بالوادي. وتوقيف مشتبه فيه بصدد نقل هاته المواد إلى ولاية شمالية. ليتم إعداد ملفات قضائية للموقوفين وتقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.