الوادي.. حملة جماعية لختان 61 طفلاً تزامناً والمولد النبوي الشريف

أشرف الطاقم الطبي المختص في جراحة الأطفال بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بالوادي، حملة ختان جماعي تزامناً ومناسبة المولد النبوي الشريف.

وتم اختتام عمليات حملة الختان الجماعي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري بالوادي وجمعية الهناء والصداقة والتعاون. حيث تم إجراء 61 عملية ختان لفائدة الأطفال في ظروف جيدة.

الحملة سُخرت لها كامل الإمكانيات المادية والبشرية من الطواقم على مستوى مصلحة غرفة العمليات من أطباء وشبه طبيين. وكذا الجمعية المشاركة وكل من ساهم في إنجاح هذا العمل.

وتندرج الحملة في إطار ختان آمن وصحي وإدخال ثقافة الختان بضوابط طبية لتجنب أي مخاطر على الأطفال .