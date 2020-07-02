الوادي: حملة معالجة قرابة مليون ونصف نخلة من داء البوفروة وسوسة التمر

في خطوة استباقية انطلقت مديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي، في حملة مكافحة آفات التمور على غرار داء البوفروة وسوسة التمر.

العملية المعالجة التي ستمس 1250800 نخلة على مستوى كل البلديات خاصة ذات التوسع النباتي الكبير.

وسخر ذات المصالح 5 شاحنات من الحجم الكبير مجهزة بآلات الرش للمعهد الوطني لوقاية النباتات .

كما تم التعاقد مع 15 مؤسسة محلية، للمساهمة في المعالجة وتسريع العمليةخاصة بمواد المعالجة بمواد المعالجة على شكل بودة .

وتم توفير 445 لتر من مبيد العناكب Vertin ( Abamectin 1,8 )، وسيتم توزيعها على الفلاحين من اجل القيام بالمعالجة والمكافحة الخاصة بيهم، وهذا نظرا للظروف الخاصة والاستثنائية بالجائحة.