الوادي: حي سيدي مستور يغرق في مياه الصرف الصحي

يعيش حي سيدي مستور بعاصمة كارثة ايكولوجية أين احتلت مياه الصرف الصحي في أرجاء الحي وشكل برك سوداء مع انتشار رهيب للروائح الكريهة.

وغرمت المياه الصرف الصحي ليلة العيد وتواصلت تدفقها وهو ما حرم المصلين مسجد الحسن والحسين وسكان الحي من أداء صلاة العيد الأضحى. ورغم تدخل فرق واعوان التطهير بالامكانيات المتوفرة برفع المياه الا ان التسربات تتواصل تدفقها و انتشارها في كل أرجاء الحي. ونظرا لتواصل الوضع اضطر سكان الحي لقطع الطريق وحرق العجلات المطاطية لتحرك الجهات المعنية لإيجاد حل و إنقاذ ما يمكن انقاذه. فيما تحركت الجهات الرسمية بعد موجة الاحتجاجات، ولم يتم أصدر اي بيان رسمي يتضمن أسباب واستمرار هذه التسربات او الإجراءات المتخذة لإنهاء هذا الكابوس الذي يلاحق سكان الحي منذ سنوات.