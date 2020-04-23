تم اليوم الخميس، بولاية الوادي، خروج 290 مواطن من مراكز الحجر الصحي، (بندق اللوس وفندق التيجاني وفندق العلمي.

للإشارة فإن جميع المواطنين، ومن كل مناطق الوطن، تم اجلائهم من دولة تونس عبر المعبر الحدودي الطالب العربي، دون تسجيل اي اصابات بفيروس كورونا.

ووصل العدد الاجمالي للمواطنين الذين تم التكفل بهم بولاية الوادي، وفي احسن الظروف والفنادق الى 590 مواطن على مرحلتين.

وعبر جميع المواطنين عن رضاهم التام بظروف الايواء، لاسيما الجانب الطبي والمتابعة اليومية، شاكرين مجهودات الدولة في التكفل بمواطنيها اينما كانوا وحيثما وجدوا.