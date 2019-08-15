الوادي : خريجو الشهادات البترولية في إعتصام أمام شركة “اينافور” بدوار الماء الحدودية

دخل الان خريجو الشهادات البترولية في إعتصام مفتوح أمام الشركة البترولية ENAFOR الحفارة رقم 29 المتواجدةبدوارالماء الحدودية في الوادي .

ووصل الامر الى منع ادخال كل الشاحنات التي تمول الحفارة ماعدا شاحنة مازوت واحدة فقط.

واكد المجموعة المحتجين انهم في أعتصام الى غاية الاستجابة إلى مطالبهم في توظيف أصحاب الشهادات البترولية في هذه الورشات.

التي تنشط داخل إقليم الولاية، بالمقابل اقصائهم من كل الوظائف بالولايات المجاورة .

واكد المحتجين انهم راسلوا كل الجهات المعنية للنظرفي مصيرهم المجهول منذ 8 اشهر كامل دون تحرك من اي جهة معينة .