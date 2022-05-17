الوادي.. درك الحمراية يوقف 4 اشخاص ويحجز ازيد من 147 الف قرص مهلوس

اطاحت عناصر الدرك الوطني بالحمارية في ولاية الوادي، بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار نقل وبيع وتهريب المؤثرات العقلية، مع ايقاف 4 أشخاص.

وذلك خلال عمليتين نوعيتين، اين تم توقيف مركبة نفعية وبعد عملية التفتيش اكتشف صندوق مخصص لإخفاء وتجاويف في الصندوق الخلفي.

ليتم حجز ازيد من 147 الف قرص مهلوس وايقاف 4 اشخاص، وبعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

تمكنت عناصر أمن دائرة أميه ونسه بولاية الوادي، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة، مع توقيف المتورطين.

وفي هذا السياق حجزت عناصر أمن دائرة أميه ونسة 3270 قرص مهلوسـ بعد استغلال لمعلومات حول محاولة شخصين نقل كمية من الأقراص المهلوسة بإستعمال مركبة إلى إحدى الولايات الشمالية.

ليتم وضع خطة أمنية أسفرت عن تحديد مسارها و توقيفها، ما مكن من حجز 3270 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء المركبة.

هذا و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

طالع أيضا:

الوادي: الشرطة توقف شخص وتحجز 1200 قرص مهلوس