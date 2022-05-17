الوادي.. درك الحمراية يوقف 4 اشخاص ويحجز ازيد من 147 الف قرص مهلوس
اطاحت عناصر الدرك الوطني بالحمارية في ولاية الوادي، بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار نقل وبيع وتهريب المؤثرات العقلية، مع ايقاف 4 أشخاص.
وذلك خلال عمليتين نوعيتين، اين تم توقيف مركبة نفعية وبعد عملية التفتيش اكتشف صندوق مخصص لإخفاء وتجاويف في الصندوق الخلفي.
ليتم حجز ازيد من 147 الف قرص مهلوس وايقاف 4 اشخاص، وبعد إستيفاء كامل الإجراءات القانونية تم تقديم المتهمين لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.
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تمكنت عناصر أمن دائرة أميه ونسه بولاية الوادي، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة، مع توقيف المتورطين.
وفي هذا السياق حجزت عناصر أمن دائرة أميه ونسة 3270 قرص مهلوسـ بعد استغلال لمعلومات حول محاولة شخصين نقل كمية من الأقراص المهلوسة بإستعمال مركبة إلى إحدى الولايات الشمالية.
ليتم وضع خطة أمنية أسفرت عن تحديد مسارها و توقيفها، ما مكن من حجز 3270 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل أجزاء المركبة.
هذا و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.
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الوادي: الشرطة توقف شخص وتحجز 1200 قرص مهلوس
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من حجز كمية من الأقراص المهلوسة. و توقيف شخص في العقد الرابع من العمر.
تفاصيل العملية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة حول عزم أحد الأشخاص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية نقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن حافلة لنقل المسافرين. ليتم إعداد خطة أمنية مكنت من توقيفه و حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر 1200 قرص.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
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تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية سابقا وخلال حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 48، بعد ورود معلومات بنقل وتهريب مؤثرات عقلية.
أين تم توقيف مركبة سياحية و تفتيشها ليتم العثور على 11 ألف و100 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة. وتوقيف صاحب المركبة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية فتحت تحقيق في القضية.
البويرة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج الأقراص المهلوسة بالأخضرية
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأخضرية ولاية البويرة من تفكيك مجموعة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بحر الأسبوع الماضي. وذلك بعد تلقي مصالح الشرطة معلومات تفيد بترويج أحد المتهمين للمهلوسات العقلية وسط مدينة الأخضرية. حيث تم مداهمة منزل المشتبه فيه. ليتم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة داخل المنزل، وكذا كمية اخرى داخل السيارة المحجوزة من نوع فولسفاكن.
كما قامت ذات المصالح، بتوسيع عملية البحث والتحري ليتم إلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة. أين تمكنت مصالح الأمن من توقيف اربعة اشخاص وحجز اكثر من 1141 قرص من نوع ريفوتريل. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، قدر بنحو 5500 ارورو فئة 100 اورو. وكذا مبلغ 3600 اورو فئة 200 اورو. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع سيارة سياحية وحجز كمية المؤثرات العقلية.