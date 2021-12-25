الوادي: درك الرقيبة يحجز 2335 كيس ترشق شمة مقلدة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة من نوع الاطلس.

العملية تمت خلال نقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 48 من توقيف مركبة سياحية واخضاعها للتفتيش الدقيق. أين تم العثور على 9 علب كرتونية تقدر بـ 2335 كيس من الترشق مادة الشمة المقلدة من نوع الاطلس وزن 30 غرام كانت مخبأة بالصندوق الخلفي. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرقيبة فتحت تحقيقا في القضية.