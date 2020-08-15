الوادي.. ربط 89 ملحقا بلديا بشبكة الألياف البصرية منها 29 قرية

تم ربط 89 ملحقا بلديا بشبكة الألياف البصرية في الوادي، منذ انطلاق هذه العملية مطلع سنة 2016.

وأعلنت المديرية العملية لاتصالات الجزائر لولاية الوادي اليوم السبت، أن تجسيد هذه العمليات تهدف لتحقيق استغلال الأمثل لهذه الآلية المستحدثة، التي تسمح بتوفير خدمة “الشباك الموحد” المتعلق باستخراج الوثائق الإدارية.

وأوضح مدير ذات المصلحة، بشير العمامرة، بأن هذه المشاريع النوعية مدرجة ضمن البرنامج المسطر من طرف وزارة الداخلية من خلال ربط الملاحق البلدية بشبكة التدفق العالي وتحسين الخدمة العمومية.

وتم توصيل ما مجموعه 89 ملحق بلدي من أصل 100 ملحق بلدي مبرمج متواجد على مستوى بلديات الولاية الثلاثين بشبكة الألياف البصرية.

هذا وسيتم ربط الملحقات البلدية الـ 11 المتبقية بشبكة التدفق العالي، ووضعها قيد التشغيل بعد تسوية مصالح البلديات المعنية للعراقيل التي بقيت عائقا أمام باقي العمليات التي لم تنجز.

وقد أعطيت الأولوية أثناء عملية توصيل الملحقات البلدية بشبكة الألياف البصرية إلى القرى النائية والمناطق المعزولة، لاسيما ببلديات الشريط الحدودي.

وتم ربط 29 قرية بشبكة الألياف البصرية ضمن البرنامج المسطر الموجه لفائدة سكان التجمعات السكانية بالمناطق المعزولة والقرى النائية التي يصل تعداد سكانها إلى ألف ساكن.