الوادي رسميا… فتح الثانويات ومراكز التكوين لإحتواء المصابين بكورونا

اكد عبد القادر لعويني مدير الصحة لولاية الوادي على ان الوضعية الوبائية بولاية الوادي خطر ودق ناقوس الخطر، بعد تزايد الحالات بشكل رهيب مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.

أين وصل الى استقبال 44حالة في اليوم، وكذا عائلات باكملها.

وضع جعل من مستشفي بن عمر الجيلاني المركزي ممتلئ عن اخره بقدرة ايتعاب تفوق 240سرير وكذا مستشفى سعد دحلب بمدينة جامعة.

ونظرا للتزايد الوافدين والمرضى بالكوفيد 19 اجبر الجهات الصحية على تحويل المصابين الى كل من ثانوية عبد العزيز الشريف بعاصمة الولاية وتحويلها لمستشفى بتوفير كافة الوسائل التنقل والاسرة اضافة الى المعدات والطواقم الطبية.

الامر يتعلق بتحويل المرضى لمركز التكوين المهني والتكوين بجامعة بحكم انه بناية جديدة وتتوفر على التكييف وتوفير المعدات والطاقم الطبي للمرضى.

وعبر ذات المصدر ان الوضع الوبائي يزداد خطورة في ظل تعب الكبير الذي نال من الاطقم الطبية، والتي وصل الكثير منهم لعدم الذهاب لمنزله والتواصل مع عائلتهم واولادهم، وحرمانهم من مغادرة المستشفى منذ 04اشهر كاملة.

وناشد مدير الصحة والسكان بولاية الوادي كل المواطنين بضرورة استعمال الكمامة بشكل دوري لحماية انفسهم وعائلتهم من هذا الفيروس القاتل.

واضاف ان فتح الثانويات والمراكز التكوين لاحتواء المرضى اجراء اجباري والى اسلتزم الامر استعمال الملاعب و المنشآت الرياضية لتغلب على الجائحة التي استغلت تهاون ولامبالاة الناس للانتشار على حد قوله.