الوادي: رعية فرنسية يدخل الحجر الصحي للاشتباه بـ “كورونا”

الوطني
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الوادي: رعية فرنسية يدخل الحجر الصحي للاشتباه بـ “كورونا”
بقلم عبد العالي رحومة

اُدخل مساء اليوم  كهل وهو رعية فرنسية يبلغ من العمر 53 سنة، الحجر الصحي بمؤسسة بن عمر الجيلاني بولاية الوادي .

الرعية  الفرنسية دخل إلى الجزائر منذ 5 أيام وكان يقطن بأحد الفنادق العمومية وسط عاصمة الولاية، طيلة هذه الفترة.

المشتبه فيه ظهرت عليه علامات اولية لفيروس كورونا في انتظار التاكيد بالتحاليل الطبية من معهد باستور.

فيما سخرت المؤسسة مصلحة خاصة للحجر الصحي والعزل التام للحالات الاشتباه.

ويبقى معاناه نقل العينات الاشتباه للعاصمة عبر الطرقات الهاجس الاكبر لتاكيد الحالات التي قد تمر عليها ايام.


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