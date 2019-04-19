الوادي : رياح قوية تقطع الكهرباء وتغلق طرقات

تعرف الوادي منذ ليلة أمس الخميس رياح قوية تصل إلى ما 90 كلم في الساعة حيث حجبت الرؤية تماما مع تطاير كبير للغبار.

هذا وإنقطع التيار الكهربائي خاصة في الجهة الشرقية من الولاية طوال منذ مساء اليوم الى غاية ساعة متاخرة من الليل وفرض هذا الامر ازمة في البحث عن الشموع التي لا اثر لها في كل المحلات .

وخلفت الرياح سقوط اعمدة واشجار اضافة كوابل كهربائية قديمة في كثير من المناخ بالولاية . كما تشكل زحف الرمال في الطرقات.

مما شل عدد من الطرقات الولاية والبلدية اضافة الى زحف الرمال بالطرق الوطنية التي وجب الحيط والحذر للمستعملي الطرقات. فالطريق بين بلديتي الدبيلة والطريفوي مغلق اضافة الطريق الرابط بين بلدي النخلة والطريفاوي وبين النخلة والدوار الماء.

كما شل الطريق الرابط بين الوادي والبياضة في الجهة الشرقية، مع تم غلق طريق الاجتنابي الرابط بين اكبر الاجياء عاصمة الولاية الجنوبية ومثيلتها الشمالية.

وكما تسببت الرياح في خيائر للفلاحين من سقوط محاور السقي وبيوت بلاستيكية وإتلاف محاصيل.