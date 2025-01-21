الوادي: سارق صناديق الزكاة بالمساجد في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الرابع بولاية الوادي. من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر. قام بسرقة 3 مساجد.

وتقع المساجد التي تعرضت للسرقة بكل من أحياء 400 مسكن، 19 مارس وحي الصحن الثاني بعاصمة الولاية، والتي طالت صناديق الزكاة.

بمجرد تلقي الفرقة بلاغات بالوقائع، باشرت عمليات البحث والتحري للكشف عن الفاعل، والتي أسفرت إلى التعرف على هويته وتوقيفه. ومواجهته بالأدلة والقرائن التي تثب تورطه في العمليات الإجرامية.

أين تم إعداد ملف قضائي في حقه قدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن قضية السرقة الموصوفة بتوفر ظرف الليل والتسلق، والسرقة بالكسر من داخل مساجد.

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