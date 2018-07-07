الوادي.. سكان أم الطيور يرفضون الحلول الترقيعية في تركيب كوابل المهترئة

منع مواطنون ببلدية أم الطيور بالولاية المنتدية المغير 180 كلم عن مقر عاصمة الولاية الوادي، أعوان سونلغاز من ترقيع اخذوا الاسلاك الكهربائية القديمة رافضين تركيبها لحالته المهترئة،

والذي يقسط في كل مرة، وأصبح غير صالح لاستعمال و هذا تفاديا لوقوع كارثة في الحي.

ووصل الامر الى بالمواطنين بتقديم شكوى بوكالة المغير طلبوا من المديرية الوادي لاعطائكم اسلاك ويقومون هم بتركيبه.

واكد المواطنين ان المشكل في هذا الحر الشديد ونقص الكهرباء يقومون بانقاص سلك من الثلاثة ويتركون الزبون يعاني معبرين على ان الشبمة قديمة جدا ومازال هناك أعمدة كهربائية من خشب.