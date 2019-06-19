الوادي : سكان الاحياء الجنوبية ينتفضون ويطالبون بحقهم في الصحة

احتج العشرات من سكان حي الشهداء ووانضم لهم اغلب احياء الجهة الجنوبية امام مقر وحدة العلاج بذات الحي منددين بالوضع والخدمات الكارثية التي تقدمها .

سكان الجهة اكدوا انهم مجبورون على التنقل الى الاستعجالات التي تتواجل في حي 8ماي المتواحدة باقصى الجهة الشرقية الشمالية.

من اجل الاستعجالات فقط اوقياس ضغط الدم في ظل انعدام ابسط الوسائل بالمصلخة التي تتواجد بجهتهم .

كما نددوا بانعدام التام لكل الخدمات بهءه الوحدة التي من المفىوض ان تتواجد بها كل انواع الخدمات خاصة انها تضم اكبر التجمعات السكانية.

وضع استياء اليه السكان وطالبوا اكثر من مرة بالتدخل الى ان الوعود الجوفاء من يلازمهم مطالبهم .

وطالب المحتجون بضرورة فتح الوحدة في وجه المرضى وتقديم كل انواع العلاج وانهاء الوضع الكارثي والذي تحولت هذه الوحدة الى مفرغة عمومية للاوساج .

وطالب المحتجون بحضور والي الولاية شخصيا للنظر الى مطالبهم لانهم مسؤولي الصحة لم يلتفتوا لهذا لمطالبهم وحقهم النشروع في الصحة .