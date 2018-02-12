الوادي..سكان السكن التساهمي بحي “19 مارس غرب” يحتجون

احتج صباح اليوم أصحاب السكنات التساهمية بحي “19 مارس غرب” ببلدية الوادي عاصمة الولاية.

وذلك بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجههم للحصول على ملكية سكناتهم التي بقيت منذ أزيد من 17 سنة مبنية للمجهول.

وحسب مراسل النهار من الولاية، يتمثل الإشكال بين المحتجين وهم أصحاب هذه السكنات وبعض المرقين العقاريين الذين كلفوا بالإنجاز.

إذ تم إنجازها منذ عدة سنوات وقدمت جميع المبالغ المالية المخصصة لإنجاز السكن وبشكل تام إلى المرقين العقاريين.

في حين بقي فقط مبلغ التهيئة الحضرية والمقدر وقتها بـ10 ملايين سنتيم.

ومع طول المدة وعدم انطلاق المرقين في عملية التهيئة بالجهة، بادر السكان بالتواصل مباشرة مع الإدارة.

ممثلة في البلدية ومديرية السكن ووالي الولاية، الذي أعطى أوامر بانجاز التهيئة سنة 2015 وتمت العملية على عاتق الجماعات المحلية.

وبعد انتهاءها بشكل تام طالب المستفيديون من السكن التساهمي والمقدر عددهم بأزيد من 200 مستفيد من بعض المرقين العقاريين تسوية وضعيتهم ومنحهم دفاترهم العقارية.

لكنهم طالبوهم بدفع ما تبقى من المبلغ والمخصص للتهيئة العامة للحي وهو الأمر الذي رفضه السكان.

كونه قانون البند السادس من الاتفاقية الموقعة من قبل المرقي العقاري والمستفيد والبلدية ينص على أن تسلم السكنات كاملة بما فيها مشاريع البنية التحتية.

وفي حالة تدخل الجماعات المحلية فقيمتها تخصم من الدفعة الأخيرة.

ما جعل المستفيدون يرفضون دفع هذا المبلغ ويطالبون بتطبيق القانون وإعطاء كل ذي حق حقه.