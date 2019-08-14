الوادي.. سكان الغربية يغلقون مقر بلدية “حساني عبد الكريم” بسبب العطش

احتج سكان ومواطنو المركز الريفي بالغربية بلدية حساني عبد الكريم، أمام مقر البلدية وأغلقوها.

وندّد المحتجون، بالغياب الكلي للبلدية في تزويدهم بالماء بعد انهيار البئر الارتوازي الممول للقرية .

السكان وعلى مدار 3 أسابيع كاملة واجهوا أزمة عطش حادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى أرقام قياسية.

فرغم تجند سكانها وتطوعهم في جلب شاحنات بخزانات وجرارات لتزويد الماء الى دون تحرك من السلطات المحلية لمساندة والوقوف الى جانبهم .

وانهيار البئر الارتوازي الممول للقرية والاحياء الاخرى للبلدية حساني عبد الكريم وهو ما شكل أزمة خانقة .

ومن جهته اجتمع رئيس الدائرة بالنيابة ورئيس المجلس البلدي مع ممثلي المحتجين وتم تسخير 6 شاحنات تزود القرية بالماء وتنظيم اوقات معينة،

اضافة الى الاسراع في ربط الخزان ببئر ارتوازي بحي المعمورة والاسراع في الاجراءات الادارية وتجسيد المشروع

اضافة الى معاينة البئر الارتوازي التالف ومعرفة ما مدى اعادة صيانته من عدمه.