الوادي: سكان باب الشرقي ينتفضون ضد باعة الخمور والحبوب المهلوسة

إنتفض مساء اليوم سكان وشباب حي الباب الشرقي ببلدية قمار ضد بائعي الخمور والحبوب المهلوسة الذي إحتلوا الحي سواءا مركبات أو جلسات، وبات بؤرة لكل هذه الرذائل ومقصد الجميع.

الامر الذي شكل خطر على شباب الحي وأولادهم، أين إنتشر أصحاب السيارات المجنونة التي تستعمل سرعات جنونية.

اضافة الى انتشار الاصوات والصراخ الشتائم التي تخدش الحياء بشكل يومي، وانتشار المعارك الشجارات مع السكارى والمخمورين.

المنتفضون جابوا كل بؤر الفساد وتعاملوا بشكل سلمي مع باعة الخمور والحبوب المهلوسة بالابتعاد عن الحي كاخر انذار لهم.

وناشد السكان السلطات بالتحرك العاجل، وانقاذ حيهم الذي احتله باعة الخمور والحبوب المهلوسة.