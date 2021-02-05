الوادي: سكان بلدية حساني عبد الكريم يكرّمون عمي “بشير” مهندس النظافة بعد تقاعده

قام سكان بلدية حساني عبد الكريم بولاية الوادي بتكريم مهندس النظافة بشير هزلاوي بعد إحالته على التقاعد.

وتم تكريم عمي بشير بعد مسيرة ازيد من 32سنة من الكد والاجتهاد والسهر على رفع المخلفات المنزلية، والاتربة من الطرقات.

عمي بشير أحبّه الجميع لقوة تحمله والصبر والإبتسامة التي لا تفارقه.

بشير هو من العمال الذين لم يتخلف طوال مسيرته العملية عن عمله ولم يتأخر عليهم من طلوع الفجر إلى الليل.

وقابل عمي بشير هذا التكريم بدموع ممزوجة بين الفرح والحزن على خروجه وتقديم المساعدة والمساهمة في نظافة المحيط.

وحسب بعض المواطنين فإن عمي بشير يستحق التكريم من كبار وصغار البلدية، نظرا لتواضعه وتفانيه في العمل وسمعته الطيبة.