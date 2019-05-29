الوادي : سكان حي المنظر الجميل يقطعون الطريق على المفرغة العمومية

إحتج العشرات من سكان حي المنظر الجميل بالزقم بلدية حساني عبد الكريم أمس الثلاثاء بقطع الطريق المؤذي لبلدية الطريفاوي.

حيث منعوا شاحنات القمامة من المرور وتفريغ الاوساخ المنزلية ، للانتشار الروائح الكريهة بحكم اقتراب المفرغة العمومية الغير قانونية.

إضافة إلى حرق الفضلات المنزلية خاصة في الليل ومع ارتفاع درجات الحرارة مما ساهم في إنتشار سحابة من الدخان التي باتت تهدد صحتهم .

في حين سارعت السلطات المحلية من رئيس البلدية والدائرة إلى إحتواء الوضع.

ووعد السكان بإنجاز مراكز للحراسة للمنع حرق القمامة والتسريع في انجاز المفرغة العمومية الجديدة بعد الموافقة وتسخير الميزانية لانجازها .