الوادي: سكان حي النجار ينتفضون على باعة الخمور

انتفض سكان حي النجار بعاصمة الولاية مساء اليوم حول ما أسموه إحتلال باعة المشروبات الكحولية والمخمرات المتنقلة على مثن سيارات، والتي احتلت الحي وحولته إلى وكر لهذه الآفة.

وضع بات يثير سخطهم في ظل معايشة هذا الوضع، أمام عائلتهم وأولادهم، إضافة الى السرعات والتي يقود بها هؤلاء الباعة َما يشكل خطرا على حياتهم.

وناشد السكان بضرورة التدخل العاجل وردع هذه الممارسات في حيهم خاصة أن الحي يعد الحي الذي يشمل مستشفى الام والطفل بشير بن نلصر للاطفال الصغار اضافة إلى دار الولادة.

واكد الكثير منهم ان الامر بات لا يطاف خاصة في ظل القوانين والعقوبات البسيطة التي تخلفها ضبطهم في ممارسة هذا النشاط، والتي لا تتعدى الاشهر للسجن الغير نافذ اوغرامة مالية فقط، وهو ما يشجع استمرارهم في عمليات البيع.