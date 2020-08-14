الوادي: سكان حي النزلة الشعبي ينتفضون ضد بائعة الخمور والمهلوسات

خرج عشية اليوم الجمعة سكان حي التزلة الشعبي بكل اطيافه واعمارهم في وقفة سلمية تعكس مطلبهم الاساسي في الضرب بيد من حديد ضد باعة الخمور والمهلوسات، الذين غزو الحي، والتي باتت تدق ناقوس الخطر حول مصير ابنائهم.

السكان أكدوا ضرورة التكافل كل الفاعلين من اجل إنهاء هذا الوضع الذي انجرت عليه جرائم واعتداءات بشكل يومي. كما طالب المحتجين بتحيين القوانين السارية المفعول ومضاعفات العقوبات الحالية التي تساهَم في تفشي الظاهرة.

وتجمع سكان الحي في صورة حضارية من اجل الوقوف جميعا في وجه هؤلاء الباعة وحماية اولادهم والتباحث من اجل ايجاد حل نهائي وجذري لظاهرة انتشار باعة الخمور والمهلوسات بشكل نهائي.