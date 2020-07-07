الوادي: سكان حي 19 مارس ينتفضون ضد باعة الخمور والحبوب المهلوسة

إنتفض سكان حي الـ 19 مارس بعاصمة الولاية ضد باعة الخمور والحبوب المهلوسة الذين احتلوا أرجاء المكان وشكلوا عصابات خطيرة باتت تشكل خطرا على ساكنيه.

وأكد السكان أن الحي تحول إلى مخمرة مفتوحة لكل أنواع الرذائل، إضافة لما تخلفه من انتشار السيارات المجنونة والقارورات من مخلفات وحدات الخمور، التي غزت الحي. كما ازدادت كل الجرائم وأنواع السرقات، وهو ما حول الحي إلى بؤرة لهؤلاء الباعة والمجرمين.

وناشد مواطنو الحي لتظافر الجهود وتعزيز الدوريات في الحي، والضرب بيد من حديد بذات الحي، ومضاعفة المجهودات التي تقوم بها السلطات الأمنية، في الحد من انتشار الرهيب لهذه الظراهر الغريبة عن المنطقة، وأنهم مستعدون لمساعدتهم في مهامهم النبيلة والتعاون لوأد هذه الكارثة.

وطالب السكان بمضاعفة العقوبات على هؤلاء الباعة وتشديدها، خاصة أن أغلبهم بات يخرج بقضايا السجن الغير نافذ بتهمة البيع دون رخصة والاكتفاء بالغرامات فقط.