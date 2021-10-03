الوادي: سكان قرية هبة ينتفضون ضد باعة الخمور والمهلوسات

إنتفض أعيان وسكان قرية هبة ببلدية الرقيبة بولاية الوادي على الإنزلاقات التي تشهدها القرية. والتي تحولت إلى وكر لبيع الخمور والمهلوسات.

وقام سكان القرية بوقفة سلمية منددين بهذا الوضع الذي طال امده دون تحرك اي جهة وإنقاذ أبنائهم من هذه الموبقات. ومما زاد الطينة بلة هو تنامي ظاهرة التحرش أمام المؤسسات التربوية _ حسبهم_ والتي شكلت خطرا على بناتهم واضطر بعض الأولياء لحرمان بناتهم من مواصلة الدراسة أو التكفل الدائم بايصال أبنائهم رغم انهم يعيشون في قرية صغيرة.

من جهتهم ناشد السكان المحتجون المسؤولين بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الكارثة والإنحلال الذي ينخر القرية قبل فوات الأوان.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp