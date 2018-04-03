الوادي.. سيارة مجنونة تقتل متسولة وتتسبب في جرح مرافقتها

دهست سيارة مجنونة متسولة في العشرينيات من العمر تنحدر من أحد ولايات الغرب، عبر الطريق الوطني رقم 16 بمفترق الطريق بقرية المنصورة بلدية سيدي عمران دائرة جامعة 120 كلم عن ولاية الوادي،

أين لفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة متأثرة برضوض على مستوى الرأس،

كما تعرضت زميلاتها للجروح وصدمة كبيرة أين تم نقلهم لمستشفى سعد دحلب بجامعة في حين لاذت المركبة التي تسببت في الحادث بالهروب الى وجه غير معلومة،

للإشارة فإن الفتاتان كانتا تقومان بالتسول وسط الطريق بمفترق الطرق، وأحد الممهلات لاستغلال تقليل السرعة من قبل المركبات،

وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث المميت.