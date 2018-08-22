الوادي.. شابان يطعنان صاحب شاحنة بسكين ويلوذان بالفرار

تعرض شاب كان يقود شاحنة لنقل مواد البناء في مدخل مدينة القمار ولاية الوادي للطعن بسكين من طرف مجهولين ولاذا بالفرار .

تفاصيل الحادث تعود الى تقليص الضحية صاحب الشاحنة السرعة باحد المطبات مما ادى الى ارتطام دراجة نارية كان على مثنها شابين.

وهم الضحية بالنزول لتفقدها ولحظة الاقتراب منه تم طعنه بسكين ولاذا بالفرار الى وجهة غير معلومة وتركاه يسبح في بركة من الدماء.

وتم نقل الضحية على جناح السرعة للاستعجالات الطبية بقمار ومن ثما الى استعجالات الطبية بثامن ماي.

وفتحت مصالح الامن تحقيقا معمقا لكشف على مرتكبي الفعلة والتي لم يتم الكشف عنه لحد كتابة هذه الاسطر.