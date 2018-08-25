الوادي.. شاب يطعن آخر بسكين في شركة بترولية بـ”الرباح”

أقدم شاب على طعن شاب اخر من بلدية الرباح بسكين في شركة بترولية بمنطقة “العرص” التي تتواجد في الطريق الرابط بين الرباح وحاسي مسعود،

وتم نقل الضحية على جناح السرعة للاستعجالات الطبية بحي الثامن ماي بعاصمة الولاية الوادي.

وارجع مصدر مقرب أن الحادث يعود الى طبيعة المعتدي المضطرب نفسيا،

وفتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الوطني لمعرقة حثيات الحادث.

فيما تتزايد استعمال السلاح الابيض والسكاكين والتي وصل الى 7 حالات في اقل من أسبوع.

اضافة الى 4 جرائم قتل والتي ادخلت الولاية في دوامة من علامات الاستفهام لهذا الوضع الذي لا يعكس طبيعة المنطقة.