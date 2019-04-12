الوادي .. شباب حساني يرممون أرصفة وطرقات بلادنا حنا الي نخدموها

في هبة تطوعية على شعار *بلادنا هنا الي نخدموها *

اقدم شباب بلدية حساني عبد الكريم في مبادرةمميزة على اعادة الاعتبار وتهيئة وترميم الارصفة و ردم الحفر بالطريق الوطني رقم 16.

اين قام الشباب بكسر الاجزاء التالفة واعادة بناءها بمجهودات شخصية .

وساهمت البلدية بتسخير الحضيرة لمساعدة هذه المبادرة .

المبادرة جمعت بنائين مهندسين وتقنين للضرورة العمل بطريقة منظمة وحتى لا يتم الضرر على اي شبكة .

حيث لقيت إستحسان كبيرة من قبل أهالي المنطقة في إنتظار تتميمها على باقي الأحياء.

وتهدف على اعطاء صورة جمالية وحضارية للمنطبة خاية التي يمر بها طريق وطني رقم 16.

وهو ذات الطريق الدولي المؤدي الى دولة تونس الشقيقة .