الوادي.. شباب متطوع يبهر في تزين واجهة مدينة “قمار”

الوادي-انطلقت حملة من طرف شباب البلدة قمار الطيبة في اعادة الاعتبار للرواق المقابل للساحة الخضراء بعدما تآكلت ألوانه واصبحت قديمة.

وقد إخترنا هذه المرة لوحات فنية من الطابع تقليدي الذي يرمز للاجداء قديما تتناسب وطبيعة المنطقة.

كما فتحت المبادرة لكل الفنانين والخيريين الذين تهافتوا لمثل هذه المبادرات لتغيير الوجه الجمالي للمدينة ومساعدة المجلس البلدي بتوفير الطلاء واللوازم العمل .

وتتخلل هذه المبادرة حملة واسعة من قبل شباب المتحمس المساعدة في احياء سنة حميدة وزرع في نفوسهم من سنتين الا وهي روح التعاون والعطاء اللامحدود من اجل نظافة مدينة ڨمار.

للاشارة تعد مدينة قمار افضل مكان بالولاية من ناحية النظافة والاهتمام بالمناظر والجداريات لتطوع ابناء الجهة في تحويلها الى ديكور ولوحة فنية مفتوحة.