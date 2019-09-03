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الوادي.. شباب وادي ريغ يغلقون محطة ضخ 1 و2 سكيكدة بجامعة

أخبار الجزائر
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الوادي.. شباب وادي ريغ يغلقون محطة ضخ 1 و2 سكيكدة بجامعة
بقلم عبد العالي رحومة

أقدم شباب وادي ريغ بمدينة في ولاية الوادي، عن غلق الطريق المؤدية للمحطة الضخ رقم 1 و2 سكيكدة منددين بالخروقات الخطيرة التي تمس توظيف وتشغيل العمال في ذات المضخة.

وأكد الشباب أنهم يصطدموا في كل مرة بشاب من خارح الولاية يسأل على المحطة.

وضع أجبرهم على التحرك وبعد الإجتماع، الذي قادهم مع والي الولاية الذي أفاد لجنة ومفتش، الذي وقف على كارثة في التوظيف بذات المحطة والتي وصل الامر الى توظيف حراس من خارج الولاية بالعلاقات والمحسوبية.

وضع أثار حفيظة الشباب البطال، وطالبوا بردع هذه الممارسات الخطيرة وتوفير مناصب شغل خاصة أن المدينة تحتوي على كل أنواع الشهادات المطلوبة إضافة إلى الكفاءات التي لم تطبق فيها قوانين السارية في التشغيل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=695639

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