الوادي : شرطة الحدود بالطالب العربي توقف 07 سيارات محل بحث دولي

تمكنت فرقة شرطة الحدود البريــة بالمعبر الحدودي الطالب العــربي بالوادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية من توقف 07 سيارات محل بحث دولية.

وبفضل استغلال أنظمة معالجة آلية للمعطيات تسمح بتتبع المركبات محل سرقة.

وكذا قطع الغيار الحساسة التي يتم التبليغ عن سرقتها من الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية.

فقد تمكنت الفرقة من توقيف 07 مركبات محل نشرة بحث دولية صادرة عن الأنتربول، المركبات.

والتي تم توقيفها تتمثل في 06 سيارات نفعية من مختلف العلامات العالمية، ودراجة نارية واحدة، محل نشرة بحث.

أين تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق سائقيها وإعداد ملفات قضائية في حقهم بالتنسيق وفرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الطالب العربي.