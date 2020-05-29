الوادي: شرفاء حي النزلة يكشفون فضيحة إنجاز الطرق الحضرية.. والتعمير تتدخل

اشتكى شرفاء من مواطني حي النزلة العريق بعاصمة الولاية التجاوزات الخطيرة التي تعرفها سيرورة تعبيد الطرق الحضرية بحيهم إلى الجهات الرسمية بطريقة راقية، وأبلغت مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.

وشكلت لجنة يترأسها المدير الولائي للتعمير، ووقفت على تجاوزات في الاشغال بصب المقاول طبقة الملبس على البارد في جزء من الطريق دون القيام بعملية التنظيف.

كما أقدم ذات المقاولة بصب طبقة الملبس على البارد ليلة عيد الفطر المبارك دون إعلام المصالح التقنية المكلفة بالمراقبة.

وعلى اثرها قررت توجيه اعذار للمقاول المكلف بالانجاز لعدم تقيده بالمواصفات التقنية لانجاز المشروع، ويتكفل المقاول بإعادة إنجاز كل الأجزاء الغير صالحة من الطريق على عاتقه، بالمواصفات المحددة في دفتر الشروط.

كما تم تعيين خبرة لتفقد المشروع للخروج ميدانيا، لتحديد كل الأجزاء الغير صالحة ويتكفل المقاول باعادة انجازها وفقا للمعايير التقنية.

كما سيتم القيام ذات المصالح بجميع الاجراءات القانونية ضد المقاولة.