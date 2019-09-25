الوادي : شلل تام في مستشفى بشير بن ناصر غدا

قرر عمال والطاقم الطبي بالمؤسسة الاستشفائية للام والطفل بشير بن ناصر بفرعيها شل دار الولادة ومستشفى الاطفال.

وحسب معلومات لـ النهار عمال والطاقم الطبي يعلنون عن شلل تام وعدم تقديم اي خدمة صحية مستشفى بشير بن ناصر غدا الخميس.

وهذا ردا على القرارات وتحميلهم المسؤولية في حريق الذي اودى بـ 8 رضع .

كما ابدى الكثير منهم امتعاضهم من الامر الذي تحول الى سياسة ذر الرماد في العيون وعدم محاسبة الذين رهنوا كل المشاريع وتراكم كل هذه الوضعية.

خاصة ان الجميع تم مراسلته بالوضعية مستشفى من الفترة الاستعمارية في جزء منه مغلق بقرار خبرة لانه ايل للسقوط.

وبناية تحولت بقدرة قادر الى دار الولادة بعد ان انجزت في 2010 على اساس وحدة علاج .

فمن يتحمل المسؤولية في العمل تحت الضغط وقلة الامكانيات على حد تعبيرهم.