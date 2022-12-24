قناة النهار الوادي : شيخة..تخوض تجربة محامي المستقبل وتحلم بالتميز بقلم قناة النهار نشر في 24 ديسمبر 2022 - 11:48 شارك غرِّد أرسل 119 0 الوادي : شيخة..تخوض تجربة محامي المستقبل وتحلم بالتميز إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zwY05 اقرأ أيضا طالع هابط: مشاهد جد مؤثرة.. إبن ينفخ في وجه والدته اثناء طواف الكعبة للترويح عليها قناة النهار 15 ديسمبر سكيكدة : عودة ظاهرة سرقة المواشي بالجهة الغربية من الولاية قناة النهار 07 ديسمبر سبقاق: رئيس الكاف موتسيبي وعد الرئيس تبون بمكافحة الفساد في الكاف قناة النهار 20 ديسمبر شاهدوا..استرجاع أكثر من 32 مليار سنتـيم و 21 ألف أورو و 22 مركبة من مختلف العلامات قناة النهار 12 ديسمبر النهار ترندينع: والي ولاية عين الدفلى يصنع الحدث بتواضعه ونجوم السامبا يدعمون بيلي بعد وعكة صحية قناة النهار 06 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب "غريزمان" سيعرف مشاكل كبيرة قناة النهار 04 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم قناة النهار 13 ديسمبر Mister X: عدد المتابعين في مواقع التواصل الإجتماعي ليس معيار للشهرة قناة النهار 15 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب المغربي إكتسب ثقة كبيرة بعد تصدره المجموعة في الدور الأول قناة النهار 10 ديسمبر رئيس الجمهورية : التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الإبتكار أولوية ملحّة لمعالجة إشكالية التشغيل قناة النهار 05 ديسمبر