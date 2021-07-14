الوادي: صلاة العيد ستكون على السادسة صباحا

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الوادي، أن إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك ستكون على الساعة السادسة صباحا عبر جميع المساجد.

وأفادت المديرية في بيان لها،أنه بمناسبة عيد الأضحى المصادف ليوم الثلاثاء 20 جويلية ستكون صلاة العيد على السادسة صباحا

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قد أعلنت في بيان لها، أن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الثلاثاء 20 جويلية. وأوضحت الوزارة أن يوم الأحد هو غرة ذي الحجة 1442 هجري الموافق لـ 11 جويلية 2021 ميلادي.

وعليه فإن يوم عرفة يكون يوم الاثنين التاسع ذي الحجة 1442ه الموافق لـ 19 جويلية 2021م، وعيد الأضحى المبارك يكون يوم الثلاثاء العاشر من ذي الحجة 1442ه الموافق لـ 20 جويلية 2021م، حيث يسن للمسلمين صيام هذا اليوم.

وجددت الوزارة ضرورة الالتزام الصارم بما جاء في البيان 29الصادر عن اللجنة الوزارية للفتوى. من احترام تدابير الوقاية الصحية وارتداء القناع الواقي. وتجنب قدر الإمكان التجمعات والاحتكاك والمسارعة إلى التلقيح ضد فيروس كورونا.