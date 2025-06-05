الوادي: تفكيك 4 شبكات إجرامية و ضبط أزيد من نصف مليون كبسولة “بريغابالين”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي، وفي عمليات متفرقة، من تفكيك الهيكل الإجرامي لأربعة شبكات إجرامية منظمة وضبط 529 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين”، مع توقيف تسعة أشخاص من عناصرها.

وحسب بيان لمصلحة الشرطة فإن العملية الأولى نفذتها فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن ولاية الوادي.التي أحبطت محاولة تمرير 322 ألف كبسولة “بريغابالين” كانت على متن مركبة رباعية. الدفع مع توقيف شخصين (02) من عناصر الشبكة.

أما العملية الثانية، أنجزتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى. أسفرت عن ضبط 150 ألف كبسولة “بريغابالين”، كانت مموهة تحت الرمال بإحدى المزارع. مع توقيف ثلاثة 3 أشخاص مشتبه فيهم.

وفيما يخص العملية الثالثة نفذتها فرقة البحث والتدخل، مكنت من ضبط 46 ألف كبسولة “بريغابالين”. كانت مخفية داخل مخبأ سري مستحدث في مركبة سياحية.مع توقيف شخصين (02) من عناصر شبكة. إجرامية منظمة يمتد نشاطها إلى ولايات مجاورة.

وأكد البيان أنه في عملية أخرى تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة قمار من ضبط 11 ألف كبسولة “بريغابالين”. مع توقيف شخصين من بينهما امرأة. كانا بصدد نقلها نحو إحدى الولايات الشمالية على متن حافلة لنقل المسافرين.

كما أسفرت هذه العمليات التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة والمتبوعة بعمليات تفتيش المساكن، عن إسترجاع. مخزن لسلاح آلي معبأ بـ 15 خرطوشة.أربعة أجهزة إتصال لاسلكي.

إضافة إلى شاحنة واحدة، جرافة و6مركبات من مختلف الأنواع والأصناف كانت تستعمل في النشاطات الإجرامية.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة. لدى كل من القطب الجزائي المتخصص بورقلة ومحكمتي الوادي وقمار.