الوادي .. ضبط أزيد من 11 ألف كبسولة بريغابالين 

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، بحر هذا الاسبوع في عمليتين متفرقين من ضبط أزيد من 11ألف كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين.

العملية الأولى نفذها عناصر الفرقة على اثر القيام بدورية امنية بمحيط محطة نقل المسافرين، أين لفت انتباههم لمحاولة احد الأشخاص تجنب عناصر الشرطة وقيامه بالتخلص من حقيبة يدوية ، وعند توقيفه وتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 7980 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين، كان بصدد نقلها إلى الولايات الشمالية.

العملية الثانية نفذتها فرقة ثانية من ذات المصلحة بعد استغلال معلومات مؤكدة بعزم احد المروجيين تمرير كمية من المخدرات باستغلال دراجة نارية، أين تمكن محققوا المصلحة من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده ليتم توقيفه وضبط على متن الدراجة على 3300 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين.

أسفرت العمليتين عن ضبط 11280 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين، توقيف شخصين متورطين، واسترجاع دراجة نارية.