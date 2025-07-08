الوادي: ضبط أزيد من 52 ألف قرص “بريغابالين”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي وفي إطار مكافحة الجريمة المنظمة المتصلة بالإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. وفي عمليتين منفصلتين نفذتا بحر الأسبوع المنصرم. من ضبط 52005 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية “بريغابالين - 300 ملغ”. كما تم توقيف خمسة أشخاص ينشطون ضمن شبكتين إجراميتين منظمتين.

العملية الأولى، نفذّتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الوادي. عقب تحريات مكثفة أسفرت عن كشف مخطط إجرامي لشبكة منظمة كانت تدبر لإبرام صفقة لبيع وشراء كمية من المؤثرات العقلية. وبفضل العمل الميداني الدقيق، تم تحديد زمان ومكان عقد الصفقة. ما مكّن من توقيف أربعة أشخاص في حالة تلبس. بالإضافة كذلك إلى ضبط 45 ألف كبسولة “بريغابلين”.

أما العملية الثانية، فقد نفذّتها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقمار. وذلك إثر كشف مخطط إجرامي لشخص كان يعتـزم تمرير كمية من المؤثرات العقلية باتجاه إحدى الولايات الشمالية للوطن. مستقلًا مركبة مخصّصة لنقل المسافرين، في محاولة للتمويه والتضليل. وبعد تحديد هوية المشتبه فيه. تم توقيفه على مستوى حاجز أمني. حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط 7005 كبسولة من نوع “بريغابلين” 300 ملغ كانت بحوزته.

كما تمّ تقديم المشتبه فيهم الخمسة أمام وكيل الجمهورية، لدى كل من محكمتي الوادي وقمار.

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