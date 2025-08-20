الوادي: ضبط قرابة 2 مليون وحدة من المفرقعات

تمكنت الفرق العملياتية بأمن دائرة الرقيبة لأمن ولاية الوادي، بحر الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين. وضبط 1 مليون و 987 ألف و200 وحدة من المفرقعات متأتية عن طريق التهريب.

ونفذت عقب عمل ميداني مكثف، مكّن محققي المصلحة من كشف مخطط إجرامي متمثل في محاولة نقل. وتمرير كمية كبيرة من المفرقعات المهرّبة عبر أحد المسالك الترابية الوعرة. وقد سمحت التحريات بتحديد هوية المشتبه فيهما، إلى جانب وسائل النقل المستعملة، والمتمثلة في مركبتين نفعيتين.

وبناءً على ذلك، تمّ وضع خطة دقيقة، أسفرت عن توقيفهما وسائقيهما. مع ضبط هذه الكمية من المفرقعات مخبأة ومموهة داخل 69 علبة كرتونية على متن المركبتين.

هذه العملية التي أنجزت تحت إشراف النيابة المختصة، مكنّت أيضًا من إسترجاع مركبة أخرى “سياحية”، كانت تستعمل في النشاطات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قمار.