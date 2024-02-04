الوادي.. ضبط 1455 قرص مهلوس و61000 علبة سجائر مهربة

تمكنت مصالح الشرطة بالوادي ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة قمار، في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و34 سنة، تقوم بترويج المؤثرات العقلية، وحجز كمية معتبرة من السجائر المهربة.

وجاءت العملية الأولى إثر استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لأفراد شبكة إجرامية لترويج المؤثرات العقلية.

وبعد تحديد هويتهم تم استصدار إذن من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قمار بتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي أين تم حجز 1455 مؤثر عقلي من نوع بريغابالين 300 ملغ، مع توقيف 06 أشخاص وتقديمهم أمامه عن قضية تهريب مواد صيدلانية على مدى من الخطورة تهدد الصحة العمومية.

وفي عملية أخرى تمكن أفراد ذات الفرقة من توقيف شخصين يقومان بتخزين كميات من السجائر المهربة ومواد تبغية، ليتم استصدار إذن من السيد وكيل الجمهورية لذات محكمة الاختصاص، بتفتيش أحد المزارع التي تم فيها حجز 61000 علبة سجائر و6240 علبة من مادة المعسل مصدرها التهريب، كما تم حجز مركبة وشاحنة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهة القضائية المعنية عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل.