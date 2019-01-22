الوادي .. ضحايا في حادث مرور بين شاحنتين

وقع حادث مرور مروع بين شاحنة تحمل البطاطا واخرى تحمل الحديد بين بلديتي الحمراية واسطيل في ولاية الوادي .

الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 48 وخلف قتيلين،اعمارهم 38 سنة ينحدر من عين الدفلى والثاني 30 سنة من الوادي .

وتدخلت وحدتي الحماية المدنية لنقل الجثة مصلحة حفظ الجثث بالمغير وتحويل المصاب للاسعاجات الجراحية.

وفتحت عناصر الدرك الوطني تحقيقا معمقا لمعرفة اسباب وتفاصيل الحادث. في حين بات الطريق يصف بطريق الموت نظرا لكثرة التموجات وضيق الطريق.

في ضل مطالب شعبية بضرورة ازدواجية الطريق الذي يعد شريان اقتصادي للولاية.