الوادي.. ضيافات يصطدم بغياب التهيئة بالمنطقة الصناعية كونين

تفاجأ نسيم ضيافات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، من انعدام التهيئة بالمنطقة الصناعية كونين.

وقال الوزير خلال زيارته إلى ولاية الوادي، أن المنطقة الصناعية بكونين تنعدم لأبسط عوامل التهيئة من كهرباء وصرف صحي وماء وطرقات وحتي مسالك.

واكد ضيافات أنه من غير المعقول ان يعاني مستثمروا الجنوب من هذه العراقيل واستعمال المازوت للإستثمار في مصانع اثبتت قدرتها على الوقوف مع الدولة على غرار مصنع صناعة الكمامات والالبسة الطبية.

وعبر نسيم ضيافات أن قرارات الرئيس يجب أن تفعل في لحظتها بتوفير كل ظروف العمل والاستثمار في المناطق الصناعية.

وأكد الوزير المنتدب، أن الزيارة تعود إلى ‘تصالات مستثمرين للوقوف على معاناتهم، مؤكدا أن قرارات الرئيس تبون بخصوص تهيئة المناطق الصناعية يجب أن تجسد حالا دون اي تأجيل في اطار مرافقة الدولة للمستثمرين الخواص وخلق مناصب شغل ودفع بعجلات التنمية في كل المناطق.