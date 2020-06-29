الوادي.. طاقم طبي ينجح في إجراء عملية جراحية لمصاب بكورونا

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور الجراح، سفيان قديري، مختص في الجراحة العامة واستئصال الأورام، في إجراء عملية جراحية معقدة تتمثل في إزالة الزائدة الدودية في حالة جد متقدمة من التعفن.

ورغم صعوبة المهمة في ظل صعوبة التنفس للمريض المصاب بكوفيد 19، ووضعية الزائدة الدودية، التي تتطلب تدخل جراحي مستعجل، حيث تحمل الفريق المتطوع المسؤولية من أجل إنقاذ المريض، وهو ما نجح فيه الطاقم الطبي. العملية شكلت قفزة نوعية ومحفز إضافي للكادر الطبي المنهار جراء حجم العمل والتوافد الكبير للمصابين بالمستشفى وتضاف لجملة نجاحات الجيش الأبيض في التصدي لهذه الجائحة.