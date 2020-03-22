الوادي: عائلة صلاح ترزق بمولودة وتحمل اسم المرحومة”باهية“ المتوفية بفيروس كرونا

غرد الاستاذ صلاح محمد الصالح نجل باهية حمي المتوفية بفيروس كرونا المستحدث عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي.

ان الله عوضهم في وفاة والدته بعد ازدياد فراش اخيه بطفلة اليوم سمي على اسم شهيدة هذا الوباء.

وقال محمد الصالح وهو يحمد الله عز وجل قائلا”اللّي خلّف النبات مامات

والدتي باهية لم ترحل أبدا

رزق أخي سعد ليلة البارحة ببنت سميناها على بركة الله “باهية ”

جعلها الله من محبات و حافظات القرآن الكريم كوالدتي رحمها الله.. وعاشت العائلة صلاح وحَمي اوقات عصيبة جعلت من الجميع يتعاطف معهم في مصابهم اين توفي الخال محمد الهادي حمي وشقيقته باهية حمي جراء هذا الوباء اضافة الى ثبوت اصابة فردين اخرين من العائلة هو نجل المتوفي يبلغ من العمر 37سنة وكذا اخه البالغ من العمر 58سنة . عبد العالي رحومة